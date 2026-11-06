Ernesto Díaz Correa tras su nueva operación por cálculos renales: Espero que la tercera sea la vencida
El histórico relator de Cooperativa Deportes se recupera de buen ánimo tras una intervención médica en la Clínica Santa María.
El histórico relator de Cooperativa Deportes se recupera de buen ánimo tras una intervención médica en la Clínica Santa María.
Fiel a su característico buen humor, el histórico relator de Cooperativa Deportes, Ernesto Díaz Correa, relató su proceso de recuperación tras someterse a una tercera intervención quirúrgica para la extracción de cálculos renales en la Clínica Santa María.
El "Chico" Díaz, de 63 años, fue intervenido con éxito por el médico Iván Pinto para removerle una litiasis de dos centímetros, sumando un nuevo capítulo a su historial con este cuadro que ya lo había aquejado durante los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. "Aunque soy una fábrica de cálculos, espero que la tercera sea la vencida", bromeó en diálogo con Las Últimas Noticias.
Al analizar las causas de su padecimiento, la emblemática voz deportiva admitió sin rodeos sus debilidades gastronómicas: "Lo que pasa es que consumo un cuarto de queso chanco y mantecoso a la semana. También consumo mucha carne; viernes o sábados hago un asadito con punta de ganso o lomo vetado. Cuando salgo a comer pido lo normal, medio kilo, y le pongo harta sal a todo", confesó.
Ante este panorama, el relator adelantó que deberá iniciar un estricto cambio de hábitos alimenticios a partir de quincena, sumado al tratamiento que lleva por un problema a la tiroides.
El popular narrador reconoció que ha debido aprender a convivir con los cólicos y reveló su particular método para no detener sus transmisiones: "Ando trayendo en la mochila una jeringa y una dosis de Viadil compuesto. Cuando me viene el dolor me la inyecto a la vena y se me pasan los síntomas en un minuto", detalló.