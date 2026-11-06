Encuesta Black & White da 20% de aprobación a Kast, con caída de 15 puntos en dos semanas

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 20%, acumulando un retroceso de 15 puntos porcentuales en las últimas dos semanas, mientras que su desaprobación alcanzó el 68%, según la última encuesta Black & White.

Según el sondeo, difundido este viernes por Emol, la aprobación del Mandatario cayó cuatro puntos porcentuales respecto de la semana anterior, en que ya había retrocedido otros 11 respecto a la precedente.

Los resultados se conocen en medio de la crisis por las rebajas de condenas firmadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que beneficiaron principalmente a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Pese a la controversia, el Presidente mantuvo su respaldo al secretario de Estado.

En cuanto a las principales preocupaciones ciudadanas, un 72% mencionó la economía, la inflación, el desempleo y el crecimiento entre los dos problemas más importantes que enfrenta el país, seguido por la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico, con un 55%.

Asimismo, solo un 24% aprobó la forma en que el Gobierno enfrenta la delincuencia, cifra que representa una disminución de dos puntos respecto de la medición anterior.

Gráfica de la encuesta Black & White, difundida por Emol, que muestra los niveles de aprobación y desaprobación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Mayoría respalda acciones de la oposición por caso Rabat

La encuesta también abordó la respuesta política a las rebajas de condenas, revelando que un 68% está de acuerdo con que la oposición presente una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.

En tanto, un 67% respaldó la denuncia presentada en tribunales por diputados del PS y el PC, mientras que un 53% se mostró de acuerdo con condicionar el apoyo a la Ley de Presupuestos 2027 a la salida del secretario de Estado.

Respecto del desempeño general de la oposición frente a esta controversia, un 53% lo evaluó positivamente, mientras que un 59% consideró que está ejerciendo legítimamente su rol fiscalizador, en lugar de aprovechar políticamente la crisis.

El sondeo también abordó la reactivación de los movimientos feministas: un 54% de los encuestados consideró legítimo que estas organizaciones retomaran las movilizaciones para exigir la salida del ministro Rabat.

"Esto podría reflejar que la ciudadanía percibe lo ocurrido como especialmente grave, priorizando la exigencia de responsabilidades por sobre las diferencias políticas. Esto se alinea con la desaprobación histórica a la conducción del gobierno y su forma de enfrentar la delincuencia", comentó a Emol Paola Assael, socia de Black & White.