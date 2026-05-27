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El editorial de Rodrigo Goldberg: Hubo señales de competitividad, carácter y convicción

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El comentarista Rodrigo Goldberg dedicó su editorial de este miércoles a destacar las señales de competitividad y carácter que ha mostrado el fútbol chileno recientemente, desafiando el discurso de la "crisis permanente". Goldberg resaltó el triunfo de visita de O’Higgins y la consolidación de Coquimbo Unido como líder en Copa Libertadores, calificándolos como ejemplos de identidad y fortaleza mental. Finalmente, proyectó el duelo de Universidad Católica ante Boca Juniors como una "prueba de fuego" donde la UC deberá demostrar madurez emocional para no dejarse consumir por el entorno hostil de La Bombonera.

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