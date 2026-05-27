John Grajales, especialista del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó como una "simplificación peligrosa" la idea de vincular la migración con el crimen organizado.

"Nosotros podemos caer en el facilismo de que la migración es crimen organizado, y eso no es así. La mayoría de los migrantes son gente trabajadora; (lo que ocurre es que) las células delictuales se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas", explicó el experto en inteligencia financiera y cooperación internacional en seguridad.

"Actualmente, estamos trabajando muy fuerte en el fenómeno de la minería ilegal en Latinoamérica y éste aprovecha y usa la migración no sólo para tener mano de obra barata o perpetrar explotación infantil, sino tener complejos esquemas de explotación sexual. Entonces, los migrantes también son víctimas", sostuvo Grajales.

Asimismo, "estos delitos se caracterizan por tener un bajo nivel de denuncia y, muchas veces, los migrantes son mucho más vulnerables porque no tienen acceso a hacerlo. Por lo tanto, hay que ver cómo el crimen organizado se aprovecha de la migración para su interés de generar finanzas ilícitas", cerró el especialista de la OEA, quien visita Chile en el marco de su participación en Foro SUR 2026, encuentro organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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