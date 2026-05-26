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Vuelve el frío: tras un caluroso martes en Santiago, la máxima caerá 10 grados este miércoles

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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El meteorólogo Elio Bruford, de la Dirección Meteorológica de Chile, advirtió en Lo Que Queda del Día sobre un cambio abrupto en las condiciones climáticas para la Región Metropolitana.

Tras un martes inusualmente cálido, con máximas de casi 27 °C, el experto adelantó que para este miércoles se pronostica un "descenso drástico" de 10 grados, situando la temperatura máxima en apenas 17 °C y la mínima en 5 °C.

Este enfriamiento marcará el fin de los días luminosos y soleados, dando paso a cielos cubiertos y neblina matinal, especialmente en la zona poniente de la capital.

A nivel nacional, este fenómeno se vincula con la aproximación de un sistema frontal en la zona sur, que llevará lluvias entre el Biobío y Los Lagos.

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