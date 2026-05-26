Miguel Véliz, dirigente del sindicato de trabajadores de Chuquicamata, planteó en El Diario de Cooperativa que esta división no deberá devolver el dinero ganado en materia de bonos, en medio de la polémica por la sobreestimación de la producción en la cuprífera estatal.

Véliz valoró que el tema se trate en la justicia y planteó que "en Codelco están sucediendo cosas que rayan en la ilegalidad", pero detalló que no existe -en su división- un bono asociado al sobrecumplimiento de metas, por lo que "no recibieron ni un peso más" por esta situación.

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