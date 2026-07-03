En plena cancha: Jugadores de Egipto repasaron penal de Mbappé antes de la tanda ante Australia

En la antesala de la tanda de penales entre Australia y Egipto por los dieciseisavos del Mundial 2026, el cuerpo técnico de los "faraones" reunió a los pateadores para mostrarles como remataba Kylian Mbappé.

La razón de esto es que el lanzamiento del francés correspondió a un partido de liga española entre Real Madrid y Getafe, en el cual el arquero australiano Matthew Ryan, que entró en el alargue solamente para la instancia, fue vencido por Mbappé.

El análisis resultó efectivo, ya que los africanos convirtieron todos sus tiros desde los 12 pasos y vencieron 4-2 a los "Socceroos" para avanzar a octavos de final en el certamen.