La "solución" del Gobierno para facilitar el Estadio Nacional a BTS

La ministra del Deporte, Natalia Duco, ratificó su defensa a la polémica decisión del Instituto Nacional de Deporte (IND) de no autorizar el uso del Estadio Nacional para los shows del septeto surcoreano BTS, apuntando a la directa responsabilidad de la productora DG Medios por no cumplir con "los estándares mínimos exigidos".

En una declaración desde el Ministerio del Deporte, la secretaria de Estado sostuvo que "se han ofrecido dos nuevas soluciones" para la realización de los conciertos de los ídolos del K-pop, fijados para el próximo 14, 16 y 17 de octubre.

"Primero, que la productora incorpore una estructura tipo mecano que distribuya las cargas y proteja la cancha" del coliseo de Ñuñoa, aseguró Duco.

Y segundo, "si la productora no toma la primera solución, y tomando la experiencia que ha ocurrido en otros países con este concierto, el Gobierno está disponible para ayudar a facilitar otros recintos aptos para realizar el concierto, como son la explanada (sur) del Parque Estadio Nacional y el Parque Cerrillos, cuales fechas ya tenemos previamente reservadas".

Duco recalcó que las 600 toneladas de peso del escenario arriesgan un "daño irreparable" al césped del coliseo central, lo que obligaría a suspender eventos deportivos ya programados.

Desde DG Medios aún no se han pronunciado respecto a qué sucederá con las presentaciones, cuyas tres fechas se encuentran completamente agotadas, desatando manifestaciones por parte del fandom conocido como ARMY.