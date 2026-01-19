De oro y pesado: Lucas Nervi entrenó y se fue a ver death metal

Lucas Nervi, medallista de oro panamericano en lanzamiento de disco, retrató en sus redes sociales un particular día sábado, donde luego de un rudo entrenamiento matutino partió al Teatro Caupolicán, para ver un show de metal pesado.

El atleta nacional mostró su rutina de pesas y luego contó que asistió al festival Metal Beer, que tenía como artista principal al grupo Death to All, con exintegrantes de Death, la icónica banda de death metal estadounidense que fundó Chuck Schuldiner, guitarrista y vocalista fallecido en 2001.

"Pull the pluuuug", se grabó cantando Nervi, quien compartió datos sobre la banda y su historia; sumando además loas a grupos que no conocía, como Dorso y Destruction.