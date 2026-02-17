Esposa del "Gato" Silva escribió un libro sobre la vida y carrera del bicampeón de América

Katalina Honorato, esposa de Francisco "Gato" Silva, escribió un libro sobre la vida y trayectoria del bicampeón de América como un regalo sorpresa para celebrar el cumpleaños del exfutbolista, titulado "Francisco Silva: Más que un jugador, una vida sostenida en silencio".

"Ibamos en el auto y le conté que estaba escribiendo un journal. Ahí 'Pancho' me dijo: Amor, ¿y por qué no haces un libro mío? Lo dijo en talla, porque es muy reservado. No le gusta andar contando cosas. Pero yo soy caprichosa, cuando quiero algo lo consigo. Escribí el libro desde cero. Quería que fuera lindo, pero sin pasar a llevar su intimidad", contó Honorato en una entrevista con LUN.

En relación con las razones que la impulsaron a publicar la obra, en la que abordó su niñez, el icónico gol de penal que le dio el bicampeonato a Chile y su etapa posterior al retiro, Honorato explicó que "nadie conoce cómo es realmente Francisco. Es una persona súper cerrada, introvertida. La gente le pide fotos y llega a parecer una persona pesada, pero no lo es. Es tímido. Quería exponer eso, que es un súper buen hombre pero tímido. Tal vez le jugó en contra en el fútbol porque nunca tuvo esa lucha de ego, lucha de fama, de querer salir en portada".

Honorato también relató como fue la reacción del "Gato" Silva tras recibir el libro. "Cuando lo tuvo en sus manos se rió nervioso y me preguntó que cómo lo hice, que era seca. Ahí respiré. Esa tarde lo dejé solo para que lo leyera. En todos los años que llevamos juntos nunca lo había visto llorar, pero me contó que se había emocionado leyéndolo".