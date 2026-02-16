"Estoy aprendiendo a equilibrar": La reflexión de la pareja de Alexis Sánchez sobre la maternidad

Alexandra Litvinova, pareja del futbolista chileno Alexis Sánchez, con quien comparte una hija, reflexionó sobre su proceso de maternidad a través de un video en sus redes sociales.

"De vuelta a mí misma", expresó la modelo rusa en una publicación en Instagram, con un video mostrando que retomó su rutina de ejercicios después de un año.

"Lo más difícil de la maternidad no son las noches sin dormir, es recordar quién eres antes de ella", comentó tras tres meses de ser madre.

Además, Litvinova comentó sobre el proceso de adaptación que vive tras convertirse en madre y cómo intenta compatibilizar sus distintas facetas. "Todavía estoy aprendiendo a equilibrar la maternidad, mi nueva vida y el Instagram", indicó.