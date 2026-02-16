Huachipato buscará partir con buen pie en la Copa Libertadores en su visita a Carabobo

Huachipato buscará este martes partir con buen pie en su estreno en la Copa Libertadores 2026, cuando visite a Carabobo en Venezuela, a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Polideportivo "Misael Delgado" de Valencia, en la ida de la segunda fase del torneo de Conmebol.

Los acereros, dirigidos por Jaime García, clasificaron al certamen continental al haber ganado la Copa Chile 2025. Será la cuarta vez en la historia del club en el torneo más importante de clubes en América, tras sus participaciones en 1975, 2013 y 2024.

Para el encuentro, el conjunto de Talcahuano llega encendido tras remontar en el plano local. Huachipato debutó con una derrota ante Cobresal en la primera fecha del torneo nacional, pero después se recuperó con triunfos sobre Universidad de Chile y Everton, en la segunda y tercera jornada, respectivamente.

La meta es tratar de conseguir un resultado positivo, para poder afrontar de la mejor manera la revancha, que se disputará la próxima semana en el Estadio de Huachipato en Talcahuano.

Carabobo, por su lado, también se estrenó hace tres semanas en el torneo venezolano. Aunque sus resultados han sido irregulares, llega con confianza, tras haber logrado su primer triunfo de la temporada ante Monagas en la tercera fecha de su liga.

El duelo será arbitrado por el colombiano Andrés Rojas.

