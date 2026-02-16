Javier Correa sufrió una contractura y es duda en Colo Colo para enfrentar a O'Higgins

El argentino Javier Correa es duda para la visita de Colo Colo a O'Higgins en la cuarta fecha de la Liga de Primera, tras la lesión que sufrió en el triunfo sobre Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el atacante trasandino solo tuvo una contractura en el isquiotibial izquierdo, misma zona donde a fines del 2025 sufrió un desgarro.

Correa entrenará de forma diferenciada este martes 17 de febrero en la primera práctica del cacique de la semana para preparar su duelo ante O´Higgins.

A lo largo de la semana, el cuerpo técnico decidirá si Correa estará disponible para enfrentar al "Capo de Provincia", dependiendo del progreso e integración del goleador a los trabajos con sus compañeros.

La visita de los albos está programada para este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio El Teniente.