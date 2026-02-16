Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Joven murió acribillado en el Puente Recoleta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La información preliminar no descarta que pueda tratarse de un menor de edad.

La víctima recibió alrededor de seis tiros, uno de ellos en la cabeza.

Un joven fue asesinado a tiros este lunes en la vereda del Puente Recoleta, en el límite entre las comunas de Recoleta y Santiago.

La información preliminar indica que un grupo de sujetos llegó al lugar a bordo de una camioneta de color negro, bajó, se acercó a la víctima y le disparó alrededor de seis veces, una de ellas en la cabeza.

Personal del SAMU acudió a atender la emergencia, que tuvo lugar entre la Avenida Santa María y Cardenal José María Caro, pero sólo pudo constatar el fallecimiento de la víctima, cuya identidad aún no se confirma, pero no se descarta que se trate de un menor de edad.

Funcionarios municipales y de Carabineros se hicieron presentes también en el sitio del suceso.

 

