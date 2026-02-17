Lucila Vit "perdonó" a Rafael Olarra tras ser tendencia por Pedro Pascal
El exfutbolista fue confundido con el acompañante del actor chileno.
Lucila Vit, pareja de Rafael Olarra, reaccionó a las supuestas fotografías del exfutbolista paseando por las calles de Nueva York abrazado con el actor chileno Pedro Pascal.
"Me despierto enterándome que soy tendencia por esta noticia... Así que con Pedro Pascal?... Te Perdono @rafaolarra19", escribió Vit en una historia de Instagram.
Las últimas fotos del actor de "The Last of Us" se hicieron virales al ser vinculadas con el exjugador de Universidad de Chile. El portal estadounidense TMZ afirmó que el acompañante de Pedro Pascal era el ya retirado jugador Rafael Olarra.
Lo cierto es que Pascal se encontraba paseando con un director de arte argentino que casualmente comparte el mismo nombre y apellido que el exfutbolista, generando confusión y revuelo en nuestro país.