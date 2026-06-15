Luto en el fútbol chileno: Falleció el histórico reportero gráfico Marco Muga

Durante la mañana de este lunes, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) anunció el fallecimiento del histórico reportero gráfico Marco Antonio Muga., quien partió a los 71 años durante esta madrugada.

Muga estuvo por largo tiempo en La Roja, donde desempeñó su función de forma oficial, ganándose el cariño de todos los trabajadores de "Juan Pinto Durán", especialmente el del extécnico de la selección Marcelo Bielsa.

El Sindicato, mediante un comunicado en Instagram, despidió al reportero gráfico con un sentido mensaje.

Además, la familia del fotógrafo informó que realizará el velatorio de Muga en la sede de Huechuraba del Parque del Recuerdo, ubicada en Avenida Recoleta 4421, en el velatorio 9 del lugar a partir de las 12:00 horas de hoy, mientras que el funeral será mañana a las 15:00 en el mismo recinto.