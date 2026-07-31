Alejandro Tabilo logró un triunfazo ante Ben Shelton y clasificó a semifinales en el ATP de Washington

El chileno Alejandro Tabilo, 30° en el ranking mundial, logró un triunfazo este viernes ante el estadounidense Ben Shelton, el octavo del mundo, y clasificó a las semifinales del ATP 500 de Washington.

Tabilo necesitó dos horas y 24 minutos para imponerse ante el norteamericano, segundo sembrado y favorito de los locales, con un marcador por 4-6, 7-5 y 6-4.

En semifinales, Tabilo enfrentará al español Rafael Jodar (24°), quien despachó antes al italiano Lorenzo Musetti (15°).

En el primer parcial, Tabilo sufrió con la potencia de Shelton, quien logró asestar dos quiebres para tomar ventaja en la capital.

Tabilo, obligado a mostrar su mejor versión, elevó su nivel en la segunda manga, jugó de igual a igual y esperó su oportunidad. Fue en el duodécimo game cuando conectó un quiebre para equilibrar el tablero y forzar el tercer set definitivo.

Finalmente, el juego se emparejó aún más, con quiebres consecutivos por lado en el quinto y sexto juego; pero Tabilo estaba más firme que su rival y terminó celebrando con un quiebre más, en el décimo game, para cerrar un triunfazo histórico, ya que pasaron 17 años para que un chileno volviera a la semifinal de este torneo.

La última vez fue en 2009, cuando Fernando González jugó ante el argentino Juan Martín Del Potro, quien terminó coronándose en esa edición.

La semifinal de Tabilo ante Jodar será en el último turno de este sábado, no antes de las 20:00 horas (00:00 GMT) en la cancha principal.

El ganador de ese partido enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal, que disputarán antes otros dos estadounidenses: Brandon Nakashima (33°) y Taylor Fritz (10°).