Colo Colo buscará mantener su sólido liderato en la visita a Everton

Colo Colo, mientras espera con incertidumbre la llegada de Vozinha, visitará este sábado a Everton de Viña del Mar, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Sausalito, por la fecha 17 de la Liga de Primera, con la misión de mantener su sólido liderato en el torneo.

El cuadro albo tiene 39 puntos, 12 más que sus escoltas, Universidad Católica y U. de Chile, y está con confianza, tras haber superado la semana pasada a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda.

Los dirigidos por Fernando Ortiz quieren conquistar los tres puntos, para meter presión a los dos cuadros estudiantiles: Los azules recibirán a Huachipato y los cruzados visitarán a Deportes Concepción el domingo.

Para el partido en Viña, la novedad será el regreso de Joaquín Sosa a la línea de tres defensores; el resto del equipo será el mismo que doblegó a los limachinos en el Monumental.

No estará disponible Javier Correa, ya que el delantero argentino cumplirá la segunda fecha de su castigo.

La oncena del "Popular" será con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Alvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maxi Romero.

Everton, por su parte, lleva dos partidos consecutivos sin ganar en el torneo, y su último encuentro fue un empate ante el colista de la Liga, Unión La Calera, por 1-1 en el "Nicolás Chahuán".

Los pupilos de Walter Ribonetto tienen 23 unidades en el octavo lugar, y necesitan sumar para meterse en la pelea en zona de copas internacionales.

Para el compromiso en Viña, la posible oncena será con Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzun, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Benjamín Berríos, Josué Ovalle; Cristian Palacios, Julian Alfaro y Braian Martínez.

El duelo será arbitrado por Cristián Garay, asistido por Alejandro Molina y Alan Sandoval; el cuarto juez será Víctor Abarzúa, y el VAR estará a cargo de Juan Lara y Gabriel Ureta.

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