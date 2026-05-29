¿Quién es Tim Payne? El jugador que se convirtió en un fenómeno viral en la ruta al Mundial

Faltando menos de dos semanas para el inicio del Mundial de Norteamérica 2026, un futbolista que participará en el torneo, el neozelandés Tim Payne, se convirtió en un fenómeno de redes sociales, con una popularidad que explotó gracias a un influencer argentino.

¿Quién es Tim Payne?

Tim Payne, nacido el 10 de enero de 1994, y con 32 años, es defensa de Nueva Zelanda y ha disputado 50 partidos con su selección. Jugará en el Grupo G ante Bélgica, Irán y Egipto, y pese a la oportunidad de jugar en una Copa del Mundo, su nombre, hasta hace unos días, era prácticamente desconocido para la mayoría de los hinchas del fútbol.

Sin embargo, todo explotó gracias al influencer Valen Scarsini, reconocido como El Scarso, quien descubrió que Tim Payne era el futbolista menos conocido de las 48 selecciones participantes de la Copa del Mundo.

El neozelandés tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram, y El Scarso inició un reto a sus seguidores: Crear "la leyenda de Tim Payne".

El 26 de mayo lanzó el reto. Tres días después, la leyenda se hizo realidad y Tim Payne tiene más de 2.1 millones de seguidores en Instagram, todo un fenómeno global.

El propio Payne, sorprendido, reaccionó con una publicación en sus redes, agradeciendo el apoyo de sus nuevos seguidores y también a El Scarso.

Este fenómeno viral incluso fue reconocido por la cuenta oficial de la Copa del Mundo, con una publicación bastante simple: "Dos palabras: Tim Payne".

Finalmente, El Scarso celebró con todo su hito en sus redes sociales, reconociendo que "se salió de control" y que es difícil dimensionar el fenómeno, y pasar de tener 4.700 seguidores a más de dos millones.

El debut de Nueva Zelanda y Tim Payne será el 15 de junio en la Copa del Mundo, ante la selección de Irán en Los Angeles.