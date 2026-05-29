Superintendencia anunció clausura del jardín clandestino en el que murió un niño de 5 años

La Superintendencia de Educación anunció este viernes la clausura del jardín infantil clandestino de Calama donde murió esta semana Mateo, un niño de 5 años, tras caer en una piscina.

Si bien el inmueble registra en los archivos de Transparencia un antecedente de patente comercial -bajo el giro de jardín Infantil- que data del primer semestre del 2023, dicho permiso jamás volvió a ser renovado, operando de forma ilegal y al margen de toda fiscalización.

A través de una declaración pública, el organismo fiscalizador expresó su "profunda consternación" por el fallecimiento del pequeño y anunció medidas contra el establecimiento, denominado "Escuelita Guardería Amor Amor".

"Respecto de los antecedentes recabados, el recinto en cuestión no contaba con el reconocimiento oficial ni con las certificaciones exigidas por el Ministerio de Educación para funcionar como establecimiento de educación parvularia. En este sentido, se concurrió al lugar, verificando en terreno su funcionamiento irregular como jardín infantil", detalló la Superintendencia.

Debido a esto, se anunció que "se iniciará un proceso de clausura del recinto, conforme a las atribuciones que otorga la Ley 20.832, que crea la Autorización de Funcionamiento para salas cunas y jardines infantiles".

Según explicó la autoridad, la Ley General de Educación indica que el "sostenedor de establecimiento educacional deberá garantizar a sus alumnos y alumnas el derecho a que se respete su integridad física y moral", algo que no cumplió el lugar aludido.

Finalmente, la Superintendencia reiteró su "compromiso con la protección de los derechos de niños y niñas", por lo que "continuará adoptando todas las acciones necesarias dentro de sus competencias para resguardar su seguridad en los espacios educativos".