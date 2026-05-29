Ministra Duco sostuvo que el Gobierno gestiona traer a Valparaíso la final S. Wanderers vs. Real Madrid

Natalia Duco, ministra del Deporte, expresó el apoyo del Gobierno para que la final Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se celebre en nuestro país, y aseguró que están gestionado para "hacerlo realidad".

"Con el Ministerio del Deporte lo que queremos es que Valparaíso viva una fiesta en casa con su familia e hinchas, apoyando a esta nueva generación de deportistas porteños", declaró Duco.

"Como Gobierno, estamos gestionando para que todos los chilenos puedan disfrutar de una final Interncontinental entre Santiago Wanderers y Real Madrid", agregó.

Finalmente, recalcó que tener la final "sería un sueño para los muchachos y como Ministerio haremos lo posible por hacerlo realidad".

Santiago Wanderers se ganó el derecho a jugar la Intercontinental Sub 20 al obtener la Copa Libertadores de la categoría; de igual modo, Real Madrid lo hizo al conquistar la Champions League juvenil en Europa.

La Copa Intercontinental Sub 20 es un torneo organizado por Conmebol y la UEFA y comenzó a disputarse en 2022, y sus cuatro finales hasta la fecha se han disputado en Sudamérica (Montevideo, Buenos Aires y dos en Río de Janeiro).

El primer campeón intercontinental sub 20 fue Benfica, y posteriormente ganaron Boca Juniors y dos veces Flamengo.