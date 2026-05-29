Ministra Duco sostuvo que el Gobierno gestiona traer a Valparaíso la final S. Wanderers vs. Real Madrid
La ministra del Deporte aseguró que están haciendo "lo posible" para que la final Intercontinental sub 20 sea en Valparaíso.
La ministra del Deporte aseguró que están haciendo "lo posible" para que la final Intercontinental sub 20 sea en Valparaíso.
Natalia Duco, ministra del Deporte, expresó el apoyo del Gobierno para que la final Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se celebre en nuestro país, y aseguró que están gestionado para "hacerlo realidad".
"Con el Ministerio del Deporte lo que queremos es que Valparaíso viva una fiesta en casa con su familia e hinchas, apoyando a esta nueva generación de deportistas porteños", declaró Duco.
"Como Gobierno, estamos gestionando para que todos los chilenos puedan disfrutar de una final Interncontinental entre Santiago Wanderers y Real Madrid", agregó.
Finalmente, recalcó que tener la final "sería un sueño para los muchachos y como Ministerio haremos lo posible por hacerlo realidad".
Santiago Wanderers se ganó el derecho a jugar la Intercontinental Sub 20 al obtener la Copa Libertadores de la categoría; de igual modo, Real Madrid lo hizo al conquistar la Champions League juvenil en Europa.
La Copa Intercontinental Sub 20 es un torneo organizado por Conmebol y la UEFA y comenzó a disputarse en 2022, y sus cuatro finales hasta la fecha se han disputado en Sudamérica (Montevideo, Buenos Aires y dos en Río de Janeiro).
El primer campeón intercontinental sub 20 fue Benfica, y posteriormente ganaron Boca Juniors y dos veces Flamengo.