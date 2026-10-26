[VIDEO] Llamaron a la policía en un partido infantil porque un niño de 3 años "jugaba demasiado bien"

Un insólito hecho se registró en Estados Unidos, luego de que un grupo de padres llamara a la policía durante un partido de fútbol formativo debido a que un niño de solo 3 años "jugaba demasiado bien" y marcaba una abismal diferencia en la cancha.

El conflicto estalló en plena categoría infantil en Winter Park, Florida, donde los apoderados del equipo rival comenzaron a reclamar formalmente a la organización que el menor acaparaba todo el juego, no compartía el balón con sus compañeros y se pasaba con extrema facilidad a cada contrincante para definir en solitario.

Ante la creciente molestia en las tribunas, se le exigió al padre del pequeño prodigio que lo sustituyera y lo enviara al banco de suplentes para "nivelar el partido". Sin embargo, el progenitor se negó rotundamente a sacar a su hijo, lo que desató una tensa discusión que terminó con la presencia de la policía en el recinto deportivo.

Por si fuera poco, el insólito episodio sumó un capítulo aún más surrealista: tras el escándalo y la intervención policial, la propia liga decidió suspender al niño de 3 años, impidiéndole seguir compitiendo con sus pares.

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