Las AFP estiman que jubilaciones bajarán entre 0,8% y 1,8% por pérdidas del fondo E

El presidente ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), León Fernández de Castro, compareció este lunes ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar la caída de 10,4% que registró el Fondo E entre enero y septiembre.

Durante su exposición, el representante del gremio realizó una presentación de carácter técnico para explicar el comportamiento del fondo y sus posibles efectos en las pensiones, sin profundizar en una autocrítica sobre el desempeño de las administradoras.

Uno de los principales puntos planteados por Fernández de Castro fue que la pérdida de 10,4% del Fondo E no se traduciría en una disminución equivalente en el monto de las pensiones de los afiliados.

En ese sentido, sostuvo que el impacto estimado en las jubilaciones se ubicaría entre 0,8% y 1,8%, dependiendo de si se trata de mujeres u hombres, respectivamente.

El representante de las AFP precisó que esta comparación no buscaba minimizar las pérdidas registradas, sino poner en perspectiva sus eventuales consecuencias para los pensionados.

La presentación se desarrolló en medio de un debate entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición respecto del funcionamiento de las administradoras y la gestión de los fondos previsionales.

En la misma sesión también participa el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez.