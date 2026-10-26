Kast asumió responsabilidad por rebaja de condenas a pederastas: "El Estado les falló"

"No hay explicación técnica, criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna. A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad: el Estado les falló".

De esta manera, el Presidente de la República asumió este lunes la responsabilidad política del Gobierno tras la polémica provocada por la firma de 57 decretos que concedieron rebajas de condenas a sentenciados por abusos y agresiones sexuales cometidos contra menores de edad.

Desde el Palacio de La Moneda, la máxima autoridad del país anunció la suspensión inmediata de estos trámites, confirmó la revisión caso a caso de los beneficios ya concedidos e informó la permanencia del ministro Fernando Rabat para liderar las reformas necesarias.

El Gobierno suspendió la tramitación de beneficios carcelarios para sentenciados por delitos sexuales contra la infancia. (FOTO: ATON)

Afirmando que "el Estado le falló" a estas víctimas, Kast indicó que "como presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde como gobierno, que va más allá del Poder Ejecutivo. Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga".

Ratificación del ministro Rabat y medidas administrativas

Pese a las exigencias parlamentarias de remoción en el gabinete, el Ejecutivo resolvió no solicitar la renuncia de la autoridad sectorial: "Frente a este hecho real, hay dos caminos: uno, sacar a un ministro y a todo su equipo y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema", analizó el Mandatario.

En esta línea, aseguró que con esa determinación "el vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno", por lo que "el camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado: ese es el camino que hemos elegido".

"El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse. Tampoco vamos a buscar culpables en el pasado. Este vacío existía desde hace años y nadie lo cerró", puntualizó el jefe de Estado.

Kast descartó la salida del ministro Fernando Rabat, argumentando que removerlo solo "tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo" (FOTO: ATON)

Suspensión de rebajas y trámite exprés en el Congreso

Respecto a las acciones inmediatas, la administración central dispuso la paralización de "toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores".

"Por eso, también estamos revisando, caso a caso, cada uno de estos decretos y vamos a usar todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas", anunció Kast.

Asimismo, el Mandatario informó que "recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, e implementaremos y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades y sin interpretaciones, dejará en claro que ningún criminal que abusa o viola a un niño nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena. ¡Nunca más! Ese es el compromiso de nuestro gobierno y del Estado de Chile".

Kast solicitó al Congreso tramitar con máxima celeridad un proyecto de ley que impida de manera definitiva nuevas reducciones de penas. (FOTO: ATON)

Finalmente, el Presidente dijo que "esta ley, estas mociones, no pueden esperar meses", por lo que solicitó al Congreso "que despachemos estos proyectos de ley, estas iniciativas, en el más breve plazo".

"Agradezco sinceramente a todas las fuerzas políticas que han comprometido su apoyo y hago un llamado a que todas las fuerzas políticas se sumen a la solución de este grave problema. Esto no es una lucha de gobierno con oposición; esto es una lucha por la paz, la tranquilidad y el cuidado de nuestros niños", cerró Kast.