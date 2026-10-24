Alexis fue titular en derrota de CF Montreal que coronó a Nashville SC con el Supporters' Shield

Alexis Sánchez, delantero chileno de CF Montreal, regresó a la titularidad este sábado en la derrota por 2-0 ante Nashville SC en el Estadio Saputo, por la Major League Soccer (MLS), resultado que permitió al conjunto visitante conquistar por primera vez en su historia el Supporters' Shield.

El "Niño Maravilla" disputó 79 minutos, sin gravitar, en el equipo dirigido por Philippe Eullaffroy, que resistió durante el primer tiempo, pero terminó sucumbiendo en el complemento ante el líder de la competencia.

El goleador histórico de la selección chilena fue muy bien marcado por sus rivales, y tuvo poco espacio para desplegar su habilidad, aunque dejó algunas jugadas vistosas durante el tiempo que se mantuvo en cancha, hasta que fue reemplazado por Daniel Ríos.

Las conquistas del encuentro llegaron mediante Sam Surridge (51') y una conquistade Hany Mukhtar (76'), tantos que sentenciaron la victoria del conjunto dirigido por B.J. Callaghan.

Con este triunfo, Nashville SC alcanzó los 70 puntos y aseguró el Supporters' Shield, trofeo que distingue al equipo con mejor rendimiento de toda la temporada regular de la MLS.

El club estadounidense aseguró el primer lugar de la clasificación general y la ventaja de localía durante los playoffs, instancia que definirá al campeón de la MLS Cup.

Para Sánchez, el partido significó su regreso al once inicial después de la polémica que protagonizó con su entrenador durante la final del Campeonato Canadiense, cuando permaneció en la banca durante toda la derrota de Montreal frente a Forge FC.

El cuadro canadiense continúa en el último puesto de la Conferencia Este con 25 puntos, en una temporada marcada por sus dificultades deportivas.