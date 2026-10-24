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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez es titular: Montreal cae con el líder Nashville SC en la MLS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Alexis Sánchez es titular: Montreal cae con el líder Nashville SC en la MLS
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Este sábado, CF Montreal salta a la cancha con la misión de sacudirse de la dolorosa caída en la final canadiense y la polémica que involucró a Alexis Sánchez con su DT, recibiendo en el Saputo Stadium al sólido líder de la Conferencia Este, Nashville SC, en el marco de la MLS.

Sigue el partido en Cooperativa.cl:

  • CF Montreal 0-1 Nashville SC, Segundo tiempo. Saputo Stadium.

0-1: 52'; Sam Surridge (NAS)

Formaciones: Montreal vs. Nashville

Montreal (DT: Philippe Eullaffroy) 4-2-3-1
41 S. Keita
27 D. Bugaj
24 E. Morales
4 B. Vera
28 V. Radojević
6 S. Piette [C]
7 D. Pereira
18 H. Synchuk
29 O. Escobar
17 D. Sealy
10 A. Sánchez
Nashville (DT: B.J. Callaghan) 4-2-3-1
9 S. Surridge
7 C. Espinoza
10 H. Mukhtar [C]
11 E. Saad
8 P. Yazbek
16 M. Corcoran
31 A. Najar
4 J. Palacios
3 M. Woledzi
27 Baker-Whiting
99 B. Schwake

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