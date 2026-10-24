Alexis recibió especial reconocimiento por uno de los mejores goles de su carrera

Alexis Sánchez, delantero chileno de CF Montreal, volvió a ser protagonista en España gracias a uno de los momentos más recordados de su carrera. La cuenta oficial de La Liga compartió el espectacular gol que convirtió con la camiseta de FC Barcelona ante Real Madrid en el Clásico de 2013, publicación que el propio "Niño Maravilla" replicó en sus redes sociales.

La conquista ocurrió el 26 de octubre de 2013, cuando el tocopillano ingresó en el segundo tiempo del encuentro disputado en el Camp Nou. A los 78 minutos, recibió el balón, superó la marca de Raphael Varane y sorprendió al arquero Diego López con una exquisita definición de globito desde fuera del área, que significó el 2-0 parcial en un compromiso que terminó con victoria catalana por 2-1, gracias también a un tanto de Neymar.

El recuerdo surgió en la antesala de una nueva edición del Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, programado para este domingo 25 de octubre a las 21:00 horas de España, en el Spotify Camp Nou, por la décima fecha de la Liga española. La cercanía del encuentro permitió traer nuevamente a la memoria una de las anotaciones más celebradas del chileno durante su paso por el cuadro catalán.

La publicación llega en un momento complicado para Sánchez, quien protagonizó una polémica con el entrenador de CF Montreal, Philippe Eullaffroy, durante la final del Campeonato Canadiense frente a Forge FC. El delantero permaneció en la banca pese a realizar trabajos de calentamiento durante buena parte del encuentro y mantuvo un tenso intercambio con el técnico, antes de que su equipo perdiera el título mediante lanzamientos penales.

Pese a ese episodio y a las informaciones sobre una posible salida del club canadiense, Alexis regresó a la titularidad para el encuentro de este sábado ante Nashville SC por la MLS, programado para las 14:30 horas de Chile. Mientras busca recuperar protagonismo en Norteamérica, su histórico golazo ante Real Madrid volvió a recibir reconocimiento en el fútbol español.