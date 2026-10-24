La Serena aprovechó la superioridad numérica y derrotó a Deportes Concepción

Deportes La Serena aprovechó la superioridad de futbolistas en La Portada y superó por 3-1 a Deportes Concepción en la fecha 25 de la Liga de Primera, escalando así al octavo lugar y quedando al acecho de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

En una primera mitad marcada por los golazos, el cuadro "granate" abrió la cuenta con un disparo distante de Matías Marín (14') y, aunque la visita contestó con un tiro libre convertido por Jorge Henríquez (21'), el propio Marín selló su doblete (37') antes del descanso.

La pesadilla no terminó ahí para el elenco Fernando Díaz, ya que en el intento de encontrar nuevamente la paridad, vino la expulsión por doble tarjeta amarilla de Yonathan Rodríguez (41').

La escuadra adiestrada por Felipe Gutiérrez liquidó las acciones en el tramo final, ya que Cristián Riquelme cometió un inocente penal. Tras la revisión en el VAR y el cobro de Mathias Riquelme, vino Jeisson Vargas a redondear el marcador (84').

Con esta victoria, La Serena sumó 33 puntos en el octavo sitio y rebasó por una unidad a Concepción que se estancó con 32 en el décimo lugar.

Ahora, el "granate" visitará a Huachipato el 1 de noviembre, mientras que los "lilas" recibirán a Palestino el 2 de dicho mes.