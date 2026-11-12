¿Alexis regresa a Chile? Anuncio de Alexandra Litvinova abrió interrogantes

Alexandra Litvinova, pareja del delantero nacional Alexis Sánchez, sorprendió al anunciar que viajará próximamente a Chile, una noticia que abre interrogantes sobre los planes del futbolista y su futuro en CF Montreal.

"Me voy a Chile en 10 días y estoy abierta a colaboraciones", escribió la modelo rusa en Instagram, donde invitó a marcas, empresas e influencers a contactarla para desarrollar proyectos durante su visita.

El anuncio se produce en medio de un complejo panorama deportivo para Sánchez en CF Montreal, donde su rendimiento estuvo lejos de las expectativas y han surgido versiones sobre una posible salida del club canadiense a fines de año.

Aunque Litvinova no aclaró si el histórico goleador de la selección chilena viajará junto a ella, su publicación alimenta las especulaciones sobre un eventual retorno familiar al país y las decisiones que podría tomar el tocopillano de cara a 2027.

De todos modos, Alexis regularmente viaja a Chile durante fin de año y la temporada en la MLS ya concluyó.