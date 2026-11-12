Oposición reflota tuits del "candidato Kast" contra Piñera y Boric ante viaje en pleno paro camionero

La oposición arremetió este jueves contra el viaje del Presidente José Antonio Kast al continente asiático en medio de la crisis por el paro de transportistas, recordando que, durante su época de candidato, el Mandatario utilizó sus redes sociales para cuestionar a sus antecesores por realizar este tipo de giras durante situaciones complejas.

La controversia se instaló ante la confirmación de que Kast partirá este viernes por la noche rumbo a una gira internacional por China, Japón y Vietnam, un escenario donde legisladores opositores recordaron la severidad con la que el entonces postulante a La Moneda criticaba a los expresidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric en episodios de similar complejidad nacional.

"No voy a recordar los tuits del candidato Kast criticando al presidente Piñera y Boric, (en los que los trataba) de cobardes, que no sabían, de que no viajen. Bueno, hágase cargo de su historia y su responsabilidad, porque uno lo quiera o no, el Presidente de Chile se llama José Antonio Kast y el llamado a solucionar los problemas es él mismo", señaló el diputado socialista Raúl Leiva.

Desde el Congreso acusaron una falta de coherencia frente a los cuestionamientos que en el pasado emitió contra Sebastián Piñera y Gabriel Boric por viajar durante situaciones complejas. (FOTO: ATON)

Desde la bancada socialista apuntaron a la necesidad de mantener la coherencia política y asumir el liderazgo en la gestión directa para destrabar el conflicto que mantiene paralizados a los gremios del transporte terrestre.

A la arremetida opositora se sumó el diputado y timonel del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, quien remarcó que "si el Presidente se quiere ir de gira internacional, que el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz a lo menos dé la cara, encabece las negociaciones y que ponga sobre la mesa propuestas contundentes, que sean aceptadas por los gremios paralizados para que esta situación se solucione".

"No entiende que ya no es candidato y ahora tiene que actuar, (cuando en su momento afirmó) que un Presidente, cuando tenía un paro o una movilización, no podía salir del territorio", complementó el diputado y timonel DC, Álvaro Ortiz.

Dicho esto, el parlamentario ironizó que "pareciera que a la ciudadanía le da lo mismo si está o no el Presidente: total cuando él está acá, sigue mandando Quiroz".

Pese a las críticas por su cambio de estándar respecto a su etapa de candidato, La Moneda ratificó que el viaje oficial a China, Japón y Vietnam se llevará a cabo. (FOTO: ATON)

Tras los emplazamientos, el titular de la billetera fiscal se retiró de la tramitación de la Ley de Presupuestos en la sede legislativa para trasladarse a La Moneda e integrarse a las tratativas con los gremios movilizados.

Pese al contraste expuesto por la oposición sobre los dichos del otrora candidato y actual Mandatario, el Ejecutivo descartó suspender la misión diplomática, ratificando como prioritaria su agenda internacional en el continente asiático.

La defensa oficialista

En el oficialismo, y después de que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llamara al Gobierno a desactivar el conflicto antes de que Kast parta rumbo a Asia, el diputado y timonel UDI, Guillermo Ramírez, remarcó la importancia del viaje dada la compleja situación del país, que según el ministro Quiroz, está en recesión técnica.

"La APEC es probablemente la instancia de comercio internacional más importante del mundo, y dado que estamos en un momento económico delicado, me parecería desproporcionado suspender o no asistir a una reunión en donde estamos trabajando por tener más socios comerciales, lo que fortalece la economía chilena", argumentó el líder gremialista.

Con todo, "está bien si el Presidente decide viajar, y si por alguna razón decidiera quedarse, no lo vamos a criticar", remató Ramírez.