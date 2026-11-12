Jorge Burgos volverá a ser parte del directorio de Azul Azul

El exministro y otrora diputado de la República Jorge Burgos volverá al directorio de Azul Azul, esta vez como parte de los directores elegidos por los acreedores del caso Sartor.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el otrora secretario de Estado forma parte de la nómina de siete nuevos directores que asumirán funciones en la junta extraordinaria de accionistas de mañana viernes 13, instancia que marcará el inicio formal de una mesa de transición en la cúpula estudiantil.

Burgos, reconocido y confeso hincha del "Romántico Viajero", ya tuvo un paso previo por la testera de Azul Azul entre los años 2019 y 2020, período en el que ocupó un sillón en el directorio.

De profesión abogado, Burgos estuvo por años ligado a la Democracia Cristiana y fue diputado por tres períodos consecutivos por Ñuñoa y Providencia.

Además, fue ministro de Estado en las carteras de Defensa Nacional (2014-2015) e Interior y Seguridad Pública (2015-2016) bajo el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018).

Burgos se une así a José Ramón Correa y José Miguel Insulza, quienes son parte del bloque que lidera el propio Correa; y a Andrés Weintraub y a Héctor Humeres Noguer, directores nombrados por al Casa de Estudios.