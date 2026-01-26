Alexis Sánchez volvió a los entrenamientos en Sevilla

Alexis Sánchez, delantero de Sevilla, volvió a los entrenamientos este lunes, tras la lesión en la pelvis que sufrió en la quincena de enero.

De acuerdo a Marca, la práctica regenerativa de este lunes contó con la presencia del delantero nacional, quien se perdió el triunfo de su equipo ante Athletic de Bilbao el sábado pasado.

Según el citado medio, el chileno "realizó un trabajo parcial con sus compañeros sobre el césped y comienza a dar pasos hacia su regreso a los terrenos de juego. Una pieza más para el cuerpo técnico, que poco a poco espera ir recuperando efectivos".

De esta manera, el estratega del conjunto sevillano se ilusiona con volver a contar con el "Niño Maravilla" para el encuentro del 2 de febrero ante Real Mallorca por la 22a fecha de La Liga.