Alexis y empate con Betis: En estos partidos no hay que entrar acelerados, sino con la cabeza fría

El delantero chileno Alexis Sánchez, autor del primer gol de Sevilla en su empate 2-2 contra Real Betis en La Cartuja, se mostró feliz por el resultado, tras un 2-0 adverso al descanso, y confía en que el técnico argentino Matías Almeyda, que cumplió el segundo de sus siete partidos de sanción, esté "cuanto antes" de nuevo en la banca.

"Obviamente, el míster es importante. No sé si se le podrán quitar partidos (de sanción tras su expulsión hace tres jornadas ante Alavés). Cuanto antes esté con nosotros para poder ayudarnos desde el banco, que es muy importante, mejor", declaró a DAZN el internacional chileno de Sevilla.

Respecto al empate en el derbi sevillano, indicó que "con el 2-0 al descanso" debían de "tener calma" y que igualar, al final, a dos "es importante", además de que "en estos partidos" de máxima rivalidad "no hay que entrar acelerados, sino con la cabeza fría, y esperar los detalles y los momentos".

Sobre qué hablaron en el descanso para el cambio del equipo en el segundo tiempo, Alexis afirmó que "la situación estaba complicada", pero comentaron que tenían que "tener calma, la cabeza fría", después de que hicieran "los goles en dos errores al salir a una pelota a la que no había que salir".

Sin embargo, subrayó que, a partir de ahí, Sevilla empezó "a tener el balón y en el segundo tiempo, con la presión y algunos cambios, salió la cosa bastante bien".

Respecto a la responsabilidad que asume por su experiencia, recordó que ha "jugado en equipos grandes" y que "siempre" trata "de ser protagonista y tener el balón", y recordó que en Sevilla se perdió algunos partidos por lesión, pero ya está "recuperado".

"Gracias al míster que me dio la confianza", dijo Alexis sobre su regreso a la titularidad en el derbi contra Betis, y añadió sobre su gol de cabeza, que supuso el 2-1 en el minuto 62, que sabe que su compañero "Oso le pega muy bien al balón" y que, cuando "estaban todos mirando cuando controla", hizo "un movimiento al primer palo" para abrirse hueco y marcar. "La pelota que me metió Oso fue impresionante", aseveró.