La U derribó a Colo Colo en el Superclásico y "Paqui" tomó un respiro

Universidad de Chile se quedó con el Superclásico 199 tras vencer 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la Liga de Primera y logró su primera victoria en el torneo.

Durante el primer tiempo, los albos controlaron el balón casi en todo momento, aunque sin generar ocasiones claras de gol ante el arco custodiado por Gabriel Castellón. Los azules, en cambio, se replegaron y aguardaron su oportunidad para contraatacar con velocidad. A pesar de las intenciones de ambos, no hubo goles ni grandes emociones, por lo que se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En la segunda parte, el trámite del partido no cambió demasiado, con escasas llegadas de peligro en ambos arcos. Sin embargo, en el minuto 70, Matías Zaldivia aprovechó un pivoteo preciso de Juan Martín Lucero para rematar dentro del área y abrir el marcador a favor de el "Romántico Viajero".

A pesar de la insistencia de Colo Colo en los minutos finales hacia el arco defendido por Gabriel Castellón, los albos no lograron igualar el marcador. De esta forma, Francisco "Paqui" Meneghini consiguió su primer triunfo al mando de los azules en el torneo, en un histórico Superclásico disputado en el Estadio Monumental.

Con este resultado, Universidad de Chile salió de la zona de descenso, sumando seis puntos y escaló hasta el décimo lugar de la tabla, mientras que Colo Colo se quedó en el cuarto lugar con nueve unidades.

El siguiente partido de los azules será de local este miércoles ante Palestino a las 21:30 horas por Copa Sudamericana, mientras que los albos visitarán a Audax Italiano el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas.