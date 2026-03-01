Boric agota instancias por Ley de Sala Cuna: "Mañana haremos un último esfuerzo"

A solo días de finalizar su mandato, el Presidente Gabriel Boric utilizó este domingo sus redes sociales para realizar un emplazamiento directo a los sectores de oposición, buscando destrabar la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna.

El Mandatario saliente anunció que este lunes el Gobierno presentará una propuesta técnica consensuada, con el objetivo de convertir en realidad una iniciativa que ha enfrentado diversas barreras legislativas durante su discusión en el Congreso.

"Mañana haremos un último esfuerzo por sacar adelante el proyecto de Sala Cuna, presentando la propuesta técnicamente consensuada para hacerla realidad", escribió en X.

En su declaración, el Jefe de Estado enfatizó que la prioridad debe ser el beneficio social por sobre las disputas políticas de fin de ciclo: "Le pido a la oposición encarecidamente que no vea en esto un gallito con el gobierno, sino un avance para Chile, en especial para las mujeres", manifestó.

Según Boric, "de ellos (la oposición) depende que la Comisión de Educación sesione para avanzar", concluyó.

La iniciativa de Sala Cuna ha sido uno de los pilares de la agenda de género y cuidados del actual Gobierno, pero ha enfrentado críticas de sectores que cuestionan los mecanismos de financiamiento y la cobertura.

El Ejecutivo ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de despacharla la semana antes del cambio de mando -donde asumirá el republicano José Antonio Kast-, pero el senador socialista Juan Luis Castro lo ve "prácticamente imposible".