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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Bacary Sagna llenó de elogios a Alexis Sánchez: "Es un jugador de primera"

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El exdefensor de Arsenal y Manchester City destacó la calidad del chileno y aseguró que la MLS reconocerá rápidamente su nivel.

Bacary Sagna llenó de elogios a Alexis Sánchez:
 @Arsenal
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El exfutbolista francés Bacary Sagna llenó de elogios a Alexis Sánchez en la previa del duelo que CF Montreal disputará este sábado ante Philadelphia Union por la Major League Soccer (MLS).

El encuentro, programado para las 19:30 horas, puede marcar la primera titularidad del delantero chileno desde su llegada al elenco canadiense, en el que también milita el arquero nacional Thomas Gillier.

Sagna, mundialista con Francia en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y quien terminó su carrera precisamente en Montreal en 2019, analizó el arribo del tocopillano en una entrevista con el portal GOAL.

Además de advertir que tendrá que acostumbrarse al frío de la ciudad, el otrora defensor de Arsenal y Manchester City destacó el impacto inmediato del chileno.

"Alexis Sánchez es un jugador de primera. Ya he recibido comentarios y la gente quedó impresionada con su primer partido; vieron la diferencia de calidad, vieron por qué es Alexis Sánchez", afirmó Sagna.

El francés también sostuvo que para el atacante nacional será importante recuperar las sensaciones que lo llevaron a convertirse en una de las principales figuras de la Premier League durante su paso por Arsenal.

"Es fundamental que redescubra la alegría de jugar y demuestre por qué brilló en el Arsenal, por qué llegó a estar entre los 20 mejores jugadores del mundo", señaló.

Por último, Sagna anticipó que el prestigio y la calidad del "Niño Maravilla" no tardarán en ser reconocidos en el fútbol norteamericano.

"La MLS lo reconocerá rápidamente porque es un jugador de primer nivel, y me alegra verlo jugar en Montreal. Espero que tenga un gran impacto", indicó.

 

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