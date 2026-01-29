Buenas noticias desde España: Alexis Sánchez retornó a los trabajos de Sevilla

El delantero chileno Alexis Sánchez, que se perdió por lesión los partidos de las dos últimas jornadas de La Liga, se sumó a los trabajos del plantel de Sevilla, con lo que el entrenador, el argentino Matías Almeyda, lo tendrá como opción para el partido del lunes ante Mallorca.

El primer equipo sevillista se ejercitó este jueves en su ciudad deportiva para continuar con la preparación de ese partido en el estadio Son Moix de la fecha 22 y además del defensa César Azpilicueta, quien también había sido baja en anteriores partidos, Alexis Sánchez da pasos en su proceso de recuperación, informó el club en un comunicado.

El delantero francés Neal Maupay, cedido por Olympique de Marsella, por su parte, afrontó el segundo entrenamiento a las órdenes de Almeyda después de que Sevilla anunciara el martes su incorporación al equipo, con lo que podría debutar ante Mallorca.

¿Cómo ha sido la temporada de Alexis?

En la actual temporada, el chileno Alexis Sánchez suma 16 partidos disputados (14 por liga y dos por Copa), dos goles y una asistencia.

Su último partido fue el pasado 12 de enero, cuando disputó 32 minutos en la caída por 0-1 ante Celta.