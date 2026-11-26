El futuro de Alexis Sánchez tras un discreto semestre junto a CF Montreal en la Major League Soccer (MLS) sumó un nuevo antecedente desde Norteamérica, donde señalaron que el delantero chileno seguirá ligado al cuadro canadiense pese a las versiones sobre una eventual partida.

El opaco presente del goleador histórico de la Roja había dado pie a especulaciones respecto a un posible regreso al fútbol nacional, con Universidad de Chile y Colo Colo mencionados como eventuales destinos, aunque en el elenco albo Aníbal Mosa ya descartó al atacante entre las opciones para 2027.

No obstante, desde Canadá aclararon que el vínculo del tocopillano sigue firme dentro del club. "Alexis Sánchez, a pesar de los rumores sobre su salida, está bajo contrato y por el momento forma parte del plantel Sprint 2027", indicó el medio Golazo Canadá.

Una situación distinta atraviesa su compatriota Thomas Gillier, quien deberá resolver su futuro deportivo luego de que el propio CF Montreal informara que no continuará en el plantel, poniendo fin a su etapa en el equipo donde permanecía a préstamo desde Bologna de Italia.