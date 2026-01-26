La reacción de Alexis Sánchez por el fichaje de Lucas Cepeda en Elche

El chileno Lucas Cepeda llegó a Elche desde Colo Colo y Alexis Sánchez, ariete de Sevilla y compañero en La Roja, reaccionó en las redes por el arribo del formado en Santiago Wanderers al fútbol español.

En la publicación que hizo Elche en Instagram, Alexis respondió con emojis de la bandera chilena, una gota de sangre y un apretón de manos para dar la bienvenida a su compatriota.

El próximo partido de Elche será de local ante FC Barcelona el viernes 31 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT).

Por su parte, Sevilla visitará a RCD Mallorca el lunes 2 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT).