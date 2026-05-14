Las comentadas reacciones de Alexis y Suazo tras el crucial triunfo de Sevilla

Los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo usaron sus respectivas redes sociales para celebrar el triunfo por 3-2 que Sevilla FC logró ayer miércoles ante Villarreal en un duelo clave para las aspiraciones andaluzas de evitar el descenso.

El delantero posteó un set de fotos, donde llamó especial atención la segunda imagen, dado que aparece su hija viento el partido en una tablet.

Suazo, en tanto, fiel a su estilo, dejó una reflexión junto a fotos del partido.

"Los partidos cambian. La mentalidad no. Incluso con el resultado en contra, este equipo siguió luchando, siguió creyendo y siguió unido", escribió.

"Muy feliz por esta victoria y por toda nuestra gente que estuvo ahí acompañándonos", añadió.