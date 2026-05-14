Economista: Buscar acuerdos amplios con la izquierda es una forma de no avanzar

Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, comentó en Cooperativa que si se busca un acuerdo amplio en materia económica "es una forma de no avanzar", ya que existen sectores de la izquierda que no transarán con el gobierno.

En El Primer Café, la economista planteó que "depende de hasta dónde uno quiere que llegue este acuerdo, la verdad es que yo creo que hay capacidad de construir acuerdos con algún sector de la centroizquierda, pero hay un sector de la izquierda que va a rechazarle todo al gobierno, independiente de lo que sea, entonces esta idea de un acuerdo amplio finalmente es una forma de no avanzar".

"Si uno pretende que el Partido Comunista o el Frente Amplio se abran a la posibilidad de bajar la tasa de impuestos corporativos, ya han dicho que no, pero sí creo que existe algún grado de acuerdo con sectores de la centroizquierda en algunas materias", añadió.

Por su parte, Michèle Labbé, académica e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, sostuvo que "lo que nos demuestra la historia es que (en la administración Boric) se equivocaron. Ellos pensaron que el impuesto corporativo no iba a afectar la inversión y está comprobado que fue errado, la inversión cayó desde una tasa de crecimiento de 9,5 por ciento a un 1,2 por ciento".

"Llevamos 12 años sin crecer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que sigamos sin crecer? Bueno, eso ya lo tenemos asegurado si no se aprueba esta ley. La verdad de las cosas es que yo entiendo que aquí hay un odio parido a ciertos sectores, que se percibe en todas las discusiones y también entiendo que la izquierda sea incapaz de asumir que ganó con un porcentaje gigantesco un gobierno de derecha", puntualizó.

Exministros apuntan a necesidad de diálogo

El exministro Álvaro García recalcó que "el problema que tenemos es falta de diálogo, creo que los temas cruciales que se han puesto sobre la mesa, no solo desde la actual oposición, también desde muchos economistas que apoyan al gobierno, es una preocupación por el déficit fiscal que este proyecto genera".

"Respecto de la reducción del impuesto corporativo realmente no es una discusión, el propio gobierno del Presidente Boric lo propuso y por lo tanto allí hay un acuerdo amplio. Lo que sí se ha planteado es que esto tiene que ser compensado para no abundar en el problema fiscal que tenemos", recordó.

Finalmente, el exministro Carlos Ominami (PS) aseveró que "para lograr acuerdos se necesitan dos partes, se requiere buena voluntad del gobierno y también de la oposición, y en esto es el gobierno el que tiene la iniciativa por razones obvias (...) las principales materias de este proyecto son de iniciativa del gobierno y por tanto le cabe una responsabilidad particular, en crear espacios, generar ambiente, tener una disposición".

"Lo digo con un poco de pena, el gobierno no ha facilitado las condiciones para que el diálogo se pueda producir. Partió hablando de un país quebrado, que se caía a pedazos, con lo cual hacía una crítica brutal a todo lo que se había hecho con anterioridad, y por otro lado vino el 'bencinazo', en que simplemente el ministro Quiroz no le preguntó a nadie", finalizó.