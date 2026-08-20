"No fue el héroe esperado": Prensa canadiense fue exigente tras el debut de Alexis en CF Montréal

Con pocos entrenamientos en el cuerpo, Alexis Sánchez tuvo su esperado debut oficial con la camiseta de CF Montréal, elenco que se impuso por 2-1 como visitante frente a Columbus Crew en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).

El tocopillano ingresó a la cancha en el minuto 79 en reemplazo de Noah Streit. A pesar de los escasos minutos que estuvo en el terreno de juego, la prensa canadiense puso la lupa sobre el goleador histórico de La Roja y no dudó en mostrarse exigente ante su condición de figura estelar.

El portal deportivo RDS señaló que "todas las miradas estaban puestas en el banquillo del CF Montréal el miércoles por la noche para los primeros minutos de Alexis Sánchez, pero en un duelo lluvioso en Columbus, no fue el héroe tan esperado quien brilló".

En esa misma línea, el citado medio complementó que el atacante nacional "jugó apenas quince minutos al final del encuentro, sin ser un factor determinante".

Por su parte, Le Journal de Montréal destacó la condición con la que arribó el chileno a Norteamérica: "El nuevo jugador franquicia del CF Montréal, Alexis Sánchez, disputó sus primeros minutos con la camiseta azul, blanca y negra el miércoles, durante un partido contra el Crew en Columbus".

En tanto, la cadena TSN le restó protagonismo al estreno del bicampeón de América y tituló: "Owusu y Streit lideran a Montreal a la victoria sobre Columbus en el debut de Sánchez".

Tras sus primeros pasajes en la liga estadounidense, Alexis Sánchez buscará mayor continuidad este sábado ante Los Angeles Galaxy, duelo programado para las 19:30 horas de Chile (23:30 GMT) en el Estadio Saputo.