Cordero: La reforma de seguridad es inútil, muy deficiente e institucionalmente muy peligrosa

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el exministro de Justicia y de Seguridad Pública del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, formuló este jueves una dura crítica al proyecto de reforma constitucional en seguridad presentado por el Ejecutivo, calificándolo de inútil, mal diseñado y con el potencial de alterar gravemente el equilibrio democrático de Chile.

Sus cuestionamientos se suman al complejo escenario que enfrenta la propuesta en el Congreso, donde parlamentarios de diversas bancadas —e incluso representantes del oficialismo— han anunciado indicaciones para recortar las facultades presidenciales contempladas en el texto.

La iniciativa del Ejecutivo —que busca reforzar las facultades del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo— ha generado profunda preocupación debido a la duración de un nuevo estado de excepción por hasta ocho meses sin control parlamentario y a la facultad para intervenir comunicaciones privadas.

"Acumulado, es un proyecto inútil, muy deficiente técnicamente —de verdad estoy muy sorprendido del punto de vista técnico, del punto de vista derecho público— y, tercero, institucionalmente muy peligroso", advirtió Cordero.

Al desglosar el contenido del texto presentado por el Gobierno, el otrora secretario de Estado sostuvo que el articulado no aporta valor a la persecución del delito e incurre en desproporciones jurídicas graves en materia de garantías y derechos fundamentales.

"Tiene una disposición que es completamente inútil, que es incorporar en la Constitución como fin u obligación del Estado el tema de seguridad (...) Es un hecho bastante público y evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema lo orienta de esa manera", fundamentó.

Respecto a las inhabilitaciones de hasta por 15 años en salud, educación y previsión para condenados por terrorismo o crimen organizado, el jurista alertó que "técnicamente es muerte civil, porque es aplicar una sanción bajo umbrales de subsistencia". Además, lo consideró "contraintuitivo a cualquier idea de reinserción".

Sobre la atribución otorgada al Ejecutivo y al Senado para calificar entidades criminales, Cordero acotó que es "una calificación política (que) solo existe en Reino Unido, que es una regla muy discutida y que ha terminado transformándose más bien en una discusión sobre la persecución del derecho a la protesta".

"Pero, además, en todas las experiencias, ¿por qué existe esta regla de poder declarar en vía administrativa, separado de lo judicial? Tiene un propósito y es fundamentalmente hacer aplicable las restricciones de financiamiento y de ocupar el sistema financiero; por lo tanto, tiene que ver con inteligencia financiera. De hecho cuando se aplica, se utiliza información de inteligencia; no información judicial", señaló.

Sin embargo, reparó que "esta es una Administración que prefiere mirar de lejos los temas de inteligencia financiera. Entonces, no solo es (un proyecto) deficitario en como está diseñado, sino que además no responde a ninguna estrategia".

"Legalismo autoritario"

Frente a la facultad de mantener un estado de excepción por hasta ocho meses sin pronunciamiento del Congreso y con suspensión de garantías individuales, el extitular de Justicia y Seguridad dijo que "hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de excepción estamos hablando de suspensión temporal de derechos esenciales, y períodos tan prolongados en términos de intervenciones tan estructurales —esto no es simple emplear dotaciones— genera un efecto de lesividad que es muy complejo".

En esa línea, coincidió en la peligrosidad de la figura y la asoció a un modelo de erosión democrática.

"Es un perfil de legalismo autoritario: en el fondo, lo que usted está haciendo es ocupar herramientas que parcialmente parecieran ser legítimas, pero que reunidas lo que hacen es exacerbar el poder del Ejecutivo con costo a derechos esenciales. Esa desproporción genera legalismo autoritario", explicó.

"La literatura dice que cuando los sistemas legales comienzan a hacer eso, comienzan a ser sistemas de excepción 'Frankenstein', porque usted empieza a sumar cosas y en las costuras es donde se comienza a producir el problema", indicó el exministro, agregando que "es lo que comenzó a desarrollar en (Hungría) las reformas legales (Viktor) Orbán, por ejemplo".

Llamado a rechazar el proyecto y priorizar la gestión estatal

Cordero aseguró que "generar una reforma constitucional es distraer la atención de lo que debe ser la implementación de un conjunto de normas" ya despachadas por el Congreso, tales como la Ley de Inteligencia, la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Municipal.

"La señal equívoca cuando el sistema político se enfrasca en una discusión sobre la reforma constitucional es: para combatir el crimen organizado, ¿necesitamos la reforma constitucional? La respuesta es no", enfatizó.

Por lo mismo, hizo un llamado a no tramitar la propuesta del Gobierno.

"Estos son tiempos de gestión en seguridad; de no darse gustitos legislativos (...) Soy de aquellos que creen que este proyecto tiene que ser rechazado. No tiene ningún sentido, no agrega nada nuevo; solo distorsiona y puede perjudicar la implementación de las leyes vigentes", sentenció el exministro.