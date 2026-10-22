Prensa canadiense tras lío de Alexis en Montreal: "La gran historia fue que no jugó"

La bullada ausencia del delantero chileno Alexis Sánchez en la final del Campeonato Canadiense ante el modesto Forge FC marcó buena parte de los comentarios de la prensa norteamericana luego de que el tocopillano hiciera trabaja de calentamiento luego de 50 minutos y finalmente no ingresara, lo que además derivó en una discusión con el técnico Philippe Eullaffroy.

El portal especializado Canadian Soccer Daily tituló sin rodeos: "Alexis Sánchez fue relegado al banco del CF Montreal para la final".

En su crónica, el citado medio remarcó el asombro por su ausencia y la nula gravitación que ha tenido en el equipo: "La gran historia de la noche, desde la perspectiva de Montreal, fue que Sánchez no ingresara al campo de juego".

Asimismo, fueron lapidarios con sus estadísticas individuales: "Todavía no registra participaciones directas en goles con Montreal desde su fichaje de este verano", fustigaron.

Por su parte, el medio Northern Tribune también le pasó la cuenta a la falta de efectividad del bicampeón de América: "El chileno todavía espera su primer gol y su primera asistencia", sentenciaron, dando cuenta del hostil momento que atraviesa el formado en Cobreloa en el fútbol de Norteamérica.