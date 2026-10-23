Línea 1 del Metro opera de forma parcial

Un procedimiento por "emergencia médica" registrado durante la mañana de este viernes obligó a Metro de Santiago a suspender de manera temporal el servicio en 10 estaciones del tramo comprendido entre San Pablo y República en la Línea 1.

La interrupción se inició pasadas las 10:20 horas, afectando la habitual conectividad de los usuarios que se desplazan por el eje Alameda.

Las estaciones que se mantienen cerradas y sin detención de trenes son San Pablo, Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, San Alberto Hurtado, Universidad de Santiago, Estación Central, U.L.A. y República, manteniéndose suspendida además la combinación con Tren Central en la estación terminal ferroviaria.

A raíz de la emergencia, Bomberos de Santiago despachó tres carros, dos de ellos especializados en rescate, y bajo la clave 10-17-3, definida como "persona bajo vagón de tren".