Prensa española elogió a Alexis Sánchez por su gol, pero criticó su despliegue físico
El chileno marcó el descuento para Sevilla.
La prensa española elogió el gol de Alexis Sánchez en el empate 2-2 entre Real Betis, de Manuel Pellegrini, y Sevilla, donde anotó el descuento para su equipo en el minuto 62.
El medio El Desmarque comenzó con: "El Sevilla, sea por historia, por corazón o ímpetu, empezó a creérselo y mientras Oso lo intentaba una, otra y otra vez, Alexis Sánchez se sacó un precioso cabezazo para superar a Álvaro Valles (2-1, m. 85). Los veteranos presentes en la grada empezaron a decirlo: "Esto lo sabía yo".
En su artículo con calificaciones de los jugadores, puntó a Sánchez con un 6 sosteniendo que fue "la sorpresa en el once de Almeyda ante la baja de Maupay, e iba camino de ser su gran error hasta que rememoró su virtud de ratón de área para adelantarse a Natan y acotar distancias, cuando muchos esperaban ya que estuviera en la caseta".
"Voluntad no le falta, pero física y futbolísticamente no está para muchos dispendios. Acabó fundido y fue cambiado poco después del gol", indicaron.
De Gabriel Suazo, al que le pusieron nota 5, indicaron que "vio la amarilla muy pronto, y se perderá el partido ante el Rayo Vallecano. Demasiado para aguantar todo el partido ante Antony. Combativo, pero con pocas ideas en ataque".
Por su parte, MundoDeportivo escribió: "Un preciso centro desde la izquierda del canterano Oso lo culminó el veterano Alexis Sánchez con un precioso testarazo en plancha en el 62'. La emoción regresaba al derbi".