Sevilla FC confirmó que Alexis Sánchez quedó descartado para duelo ante Celta

En la antesala del duelo que Sevilla disputará este lunes como visitante frente a Elche, el delantero chileno Alexis Sánchez quedó descartado por lesión.

El club andaluz informó mediante un comunicado oficial que el tocopillano no será parte de la convocatoria debido a una contusión en la cadera, agravada en el último partido ante Celta de Vigo.

El técnico Matías Almeyda entregó más detalles en conferencia de prensa: "Alexis tiene un golpe en la zona desde hace una semana y media, jugó un rato (el fin de semana pasado contra el Celta), sufrió un golpe en esa misma zona y ese golpe le ocasionó una rotura de fibras pequeña. También queda afuera, descartado para este partido", dijo el entrenador.

La noticia contrasta con la situación de Gabriel Suazo. El lateral izquierdo entrenó con normalidad durante la semana y fue incluido en la lista para enfrentar al elenco ilicitano.

Sevilla no tiene margen de error: ocupa el 16° lugar de La Liga con 20 puntos, apenas uno por encima de la zona de descenso.