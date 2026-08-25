"Su impacto fue inmediato": En CF Montreal se rinden ante la categoría de Alexis Sánchez

Poco a poco Alexis Sánchez comienza a ganar protagonismo y rodaje en CF Montreal luego que el fin de semana viera acción en el empate 2-2 frente a Los Angeles Galaxy, compromiso que marcó el estreno del tocopillano como local con su nuevo club en la Major League Soccer (MLS).

El goleador histórico de La Roja ingresó en el complemento y tuvo una participación clave en la jugada del segundo tanto de su escuadra, actuación que encandiló al plantel canadiense y, en especial, a su compañero de ataque, el mexicano Daniel Ríos.

"Todos estaban muy emocionados de verlo. Es un jugador extraordinario que militó en los mejores clubes con los mejores futbolistas", señaló el ariete azteca al valorar la jerarquía del chileno.

En esa misma línea, Ríos profundizó sobre el aporte del bicampeón de América: "Su impacto fue inmediato. En cuanto pisó el campo, empezó a crear jugadas, a controlar el balón y a reorganizar a todos. Es fantástico tener un jugador así", remarcó.

Ahora, Sánchez buscará ratificar su buen momento y sumar mayor cantidad de minutos este sábado 29 de agosto, cuando CF Montreal enfrente como visitante a Inter Miami por la 22° fecha de la MLS, en un cruce que marcará un esperado reencuentro entre el tocopillano y Lionel Messi, con quien compartió camarín en FC Barcelona.