Servicio Secreto investiga video iraní que amenaza a Barron Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos afirmó estar al tanto del video emitido por la televisión estatal de Irán que parece amenazar la vida de Barron Trump, hijo menor del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según publicó CNN, los medios iraníes han difundido repetidamente contenido que amenaza la vida del mandatario estadounidense y de su familia tras el asesinato del exlíder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Anteriormente se emitieron amenazas a la primera dama Melania Trump.

El vocero del Servicio Secreto, Nate Herring, señaló mediante un comunicado a dicho medio que el órgano está al tanto del video e "investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección (...). Por motivos de seguridad operativa, no hablamos de asuntos de inteligencia relacionados con la protección".

El video, titulado "¿Dónde matar a Barron Trump?", muestra diversos gráficos estilizados de lugares donde el joven de 20 años pasa el tiempo, como su universidad, la Torre Trump en Nueva York, los autos en los que se mueve, e incluso deja entrever que es vigilado por diversas personas infiltradas afines al régimen iraní.

Asimismo, hacia el final del metraje se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por el asesinato del joven.

El video fue transmitido por la cadena iraní IRIB, medio estatal considerado afín a sectores de línea dura del régimen iraní. El director de la cadena es nombrado directamente por el líder supremo de Irán.