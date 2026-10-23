En El Primer Café, el diputado republicano José Carlos Meza cuestionó a los organismos involucrados en la defensa de víctimas por no "levantar las alertas" por las reducciones a condenas a violadores y abusadores de menores.

El parlamentario recordó que la ley se promulgó el 2022, y que aunque entiende "el revuelo político" que se ha generado, "si les estaban reduciendo las condenas a estos violadores y abusadores durante los últimos cuatro años y medio, ¿por qué no levantaron la alerta?".

Sin embargo, Meza dijo que "la oposición tiene que hacer su trabajo y cuestionar a este gobierno", por lo que el Ejecutivo "tiene que dar las explicaciones" sobre esta materia.

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